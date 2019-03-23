رئيس مدينة إسنا يعلن تفاصيل تطوير المناطق الأكثر احتياجاً

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن المدينة تسعى جاهدةً فى خدمة المواطن الإسناوى وفى إعمار المناطق الأكثر احتياجاً. كما قامت من قبل بإعمار منطقة عزبة الأمير بقرية الشغب، ومنطقة نجع الحليلة ونجع الدراويش وعزبة العبابدة بالحلة، وعزبة على بدر بكومير والعديد من العزب والنجوع بدائرة مركز اسنا من بناء منازل وفرشها وتشطيبها بالكامل وتركيب مرافق مياه وكهرباء بالمجان بمشاركة منظمات المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لمنطقة نجع الفوال فإنه من ضمن الاشتراطات المطلوبة قانونا للترخيص هو سند الملكية وحتى الآن لم يواف المجلس من المواطنين بأى سند للملكية، وكذلك تحتاج هذه المساحات لعملية فصل حد بين ملك الأهالى وأملاك الرى، فالوحدة المحلية تقوم بتذليل أى عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال، كما قامت من قبل بإنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مشروع مبنى المركز الخدمى والذى بلغت نسبة تنفيذه 85% وذلك لضمان حياة كريمة لسكان المنطقة.