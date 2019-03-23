رئيس مجلس الشئون الخارجية: أمريكا لا تملك حق منح الجولان السورية لإسرائيل

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أكد السفير منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن أرض الجولان هى جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية، وأن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة إقليمية كاملة على أراضيها ومنها الجولان.

وشدد السفير منير زهران - فى تصريحات صحفية، اليوم السبت - على أن تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول الجولان مخالف لمباديء ميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية، وكذلك فيه انتهاك لمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول وعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة فى العلاقات الدولية.

وأشار إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 والذى نص على إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وتقسيمها إلى دولة فلسطينية وأخرى يهودية، وعلى وضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، موضحا أن هذا القرار الذى تستمد منه إسرائيل شرعية وجودها واستندت إليه فى إعلان قيامها فى 15 مايو 1948، لم يعط لها الحق فى القدس أو الجولان، ولم يقسم سوريا بين السوريين والإسرائيليين "فهو لا يتعلق بأرض أخرى غير أرض فلسطين".

وأكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن الرئيس الأمريكى ليس لديه الحق فى أن يصرح بمنح أى أرض تخص أى دولة أخرى لدولة ثالثة وأن تلك الخطوة فاقدة للشرعية، مؤكدا: "لا تملك الولايات المتحدة حق منح الجولان السورية لإسرائيل".

ولفت السفير زهران إلى أن الرئيس ترامب لا يملك أن يعطى جزء من الولايات المتحدة أو حتى من الأراضى التابعة لها مثل بورتوريكو، إلى إسرائيل على سبيل المثال.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، - قد كتب فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر - "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التى لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

يشار إلى أن هضبة الجولان السورية قد احتلها الجيش الإسرائيلى فى حرب عام 1967.