رئيس شركة مياه الإسماعيلية: الانتهاء من إصلاح مشكلات خطوط مدينة القنطرة شرق

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال المهندس عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناه ، أن فرق الصيانة بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى انتهت من اعمال إصلاح خط 6 بوصة بالقنطرة شرق والمغذى لقرية الغطوس بالكامل، مشيدا بجهود جميع العاملين بالشركة لتفانيهم فى العمل وانجاز المهمة في ساعات وجيزة حرصاً على مصلحة المواطنين.

وأشارت الدكتورة عبير خليل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة، فى تصريحات خاصة، إلى أن توجيهات اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة تقضى بتكثيف مجهودات الشركة بإشراف المهندسة ليلى مصطفى المستشارالهندسى للشركة والمهندس محمد ماضى رئيس منطقة القنطرة غرب وشرق للانتهاء من كافة الإصلاحات الخاصة بجميع الكسورات الموجودة بقرى وأنحاء القنطرة شرق والحفاظ على انتظام وصول المياه لمواطنى القنطرة شرق خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال خطة صيانة شاملة مدعومة بفرق من العاملين ومعدات الشركة على مدار الساعة.