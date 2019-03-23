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رئيس جامعة القاهرة: تطوير المبنى الجنوبى بمعهد الأورام لإنهاء قوائم الانتظار

السبت، 23 مارس 2019 02:23 م
رئيس جامعة القاهرة: تطوير المبنى الجنوبى بمعهد الأورام لإنهاء قوائم الانتظار جولة لرئيس جامعة القاهرة بمعهد الأورام
وائل ربيعى
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أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، جولة تفقدية لمعهد الأورام، لمتابعة العمل داخله وآخر تطورات الخدمات المقدمة لمرضى السرطان.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الخشت تابع العمل فى تطوير المبنى الجنوبى، ورافقه خلال الجولة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومى للأورام، والدكتور عبد الرحمن ذكرى وكيل المعهد، والدكتور إيهاب خليل مدير مستشفى معهد الأورام، وأساتذة المعهد، ومسئولى الشركة المنفذة.

وقال الخشت، إن معهد الأورام يقوم بدور كبير فى علاج مرضى السرطان، معلنًا أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير المبنى الجنوبى، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، إلى جانب تزويده بالمعدات الطبية الحديثة، بما يؤدى إلى رفع الطاقة الإستيعابية للمعهد وحل مشكلة قوائم الإنتظار، خاصة وأن المبنى الجنوبى يمتلك أعلى طاقة سريرية فى مبانى المعهد، وهى 250 سريرًا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ومعهد الأورام يمدون كل جهات مصر بكوادرها وأطبائها، لافتًا إلى أن العمل للإنتهاء من المرحلة الأولى لمعهد الأورام الجديد بالشيخ زايد، يسير على قدم وساق مع أعمال تطوير المبنى الجنوبى، مشيرًا إلى أنهما سيؤديان إلى حل مشكلة إنتظار المرضى على مستوى الجمهورية

وأشار الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومى للأورام، إلى أن المعهد يقدم خدمات متعددة لعلاج المرضى، والعمليات الجراحية، ويستقبل نحو 25 ألف حالة جديدة سنوياً، و220 ألف مريض يترددون على المعهد لتلقى العلاج، أى 245 ألف مريض كل عام، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من المبنى الجنوبى خلال عامين، وسيكون تشغيله سببًا فى تخفيف العبء على المعهد فيما يتعلق باستقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

 

 
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