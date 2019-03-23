الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يعقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقى السبت، 23 مارس 2019 10:10 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق يستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم السبت، عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى والوفد المرافق له. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ونظيره العراقى، جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إنفوجراف.. ملامح نظام الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى على التابلت إنفوجراف.. مركز معلومات مجلس الوزراء يحتفل باليوم العالمى للمياه العراق مصر رئيس وزراء العراق اخبار مصر السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم "الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى 5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة