رئيس الوزراء يعقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقى

كتبت هند مختار

يستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم السبت، عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ونظيره العراقى، جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .