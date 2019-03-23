video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يعزى نظيره العراقى فى ضحايا غرق عبارة نهر دجلة بالموصل

السبت، 23 مارس 2019 01:06 م
رئيس الوزراء يعزى نظيره العراقى فى ضحايا غرق عبارة نهر دجلة بالموصل رئيس الوزراء أثناء استقبال نظيره العراقى بمطار القاهرة
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة ظهر اليوم، عادل عبد المهدى، رئيس وزراء العراق، الذى وصل القاهرة صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة مصر، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعد زيارة "عبد المهدي" هي الأولى له إلى مصر كرئيس للحكومة العراقية، فضلاً عن أنها أول زيارة خارجية لرئيس وزراء العراق منذ توليه منصبه.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة، عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين المصرى والعراقى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لبحث سبل دفع التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، يعقبها حضور ملتقى رجال الأعمال المصرى العراقى.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بنظيره العراقى فى بلده الثانى مصر، معرباً عن خالص تعازيه الشخصية وتعازى الحكومة المصرية للشعب العراقى الشقيق فى ضحايا غرق عبارة فى نهر دجلة بالموصل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء المباحثات الثنائية بين السيسى ورئيس وزراء العراق فى الاتحادية

العراق

الموصل

مجلس للاعمال المصرى العراقي

اخبار مصر




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة