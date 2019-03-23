رئيس الوزراء يعزى نظيره العراقى فى ضحايا غرق عبارة نهر دجلة بالموصل

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة ظهر اليوم، عادل عبد المهدى، رئيس وزراء العراق، الذى وصل القاهرة صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة مصر، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

‎وتعد زيارة "عبد المهدي" هي الأولى له إلى مصر كرئيس للحكومة العراقية، فضلاً عن أنها أول زيارة خارجية لرئيس وزراء العراق منذ توليه منصبه.

‎ومن المنتظر أن تشهد الزيارة، عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين المصرى والعراقى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لبحث سبل دفع التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، يعقبها حضور ملتقى رجال الأعمال المصرى العراقى.

‎ورحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بنظيره العراقى فى بلده الثانى مصر، معرباً عن خالص تعازيه الشخصية وتعازى الحكومة المصرية للشعب العراقى الشقيق فى ضحايا غرق عبارة فى نهر دجلة بالموصل.