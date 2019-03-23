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رئيس الوزراء الماليزى يغادر اسلام آباد بعد زيارة لباكستان استغرقت 3 أيام

السبت، 23 مارس 2019 11:08 م
رئيس الوزراء الماليزى يغادر اسلام آباد بعد زيارة لباكستان استغرقت 3 أيام مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى
اسلام آباد أ ش أ
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غادر رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اسلام آباد، اليوم بعد زيارة لباكستان استغرقت 3 أيام.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، أن المحادثات التى اجراها رئيس الوزراء الماليزى مع نظيره الباكستانى عمران خان تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وقضية اللاجئين من طائفة الروهينجا النازحين من ميانمار إلى بنجلاديش.

ومن جانبه، أكد وزير المالية الباكستانى أسد عمر أن ماليزيا أبدت اهتمامها بشراء مقاتلات باكستانية من طراز "جى إف 17" والقذائف المضادة للدبابات باكستانية الصنع.

وكانت باكستان قد منحت أمس الجمعة،  لرئيس وزراء ماليزيا نيشان باكستان الذى يعتبر أرفع وسام مدنى فى البلاد.

 

 


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