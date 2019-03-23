شن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، هجوما حادا على إسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة لصوص".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت عن مهاتير محمد، قوله في تصريحات له خلال تواجده في باكستان - إن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. مضيفا:لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع رفض دولي واسع لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
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