رئيس الوزراء العراقى يوجه بإقالة محافظ نينوى ونائبيه للإهمال والتقصير

كتب وكالات

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، الجمعة، رسالة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، فيما دعاه إلى إقالة محافظ نينوى ونائبيه.

وقال عبد المهدى فى رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، بحسب بيان تلقت "سبوتنك"، نسخة منه إنه "للإهمال والتقصير الواضحين فى أداء الواجب والمسئولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستنادا لنص المادة ٧ / ثامنا / ٢ والتى تنص على أن (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء)، والمادة (٣٨) والتى تنص على (تسرى على نائبى المحافظ أحكام إقالة المحافظ) من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه"، وأضاف أن "ذلك جاء استناداً لما أوردناه أعلاه".

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أصدر فى وقت سابق الجمعة، أمرا ديوانيا يقضى بتشكيل خلية أزمة فى محافظة نينوى برئاسته، مشيرا إلى أن الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية فى المحافظة.

واعتبر النائب عن حزب الحل محمد الكربولي، اليوم الجمعة، أن اقالة محافظ نينوى دخلت حيز التنفيذ، داعيا إلى استبداله بـ"رجل لم يتلوث ثوبه بالفساد أو خاضعا لسيطرة الفصائل المسلحة".

يشار إلى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، أمس الخميس، وفقدان آخرين بحادثة انقلاب عبارة فى جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام فى جميع انحاء العراق على الضحايا.

وشهدت مدينة الموصل، منذ صباح اليوم، تظاهرات غاضبة للمدنيين وذوى الضحايا، ضد الحكومة المحلية، متهمين إياها بالتقصير، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح للمحافظة.

ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر فى الأرواح وصلت إلى 96 حالة وفاة أمس الخميس بحسب وزارة الصحة العراقية.