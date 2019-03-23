رئيسة القومى للمرأة: لا يمكن نسيان طوابير النساء فى الاستفتاء على الدستور

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية هى قوة مصر الناعمة فى الداخل والخارج، لافتة إلى أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة فى مختلف المجالات، فهى العالمة والسفيرة المتميزة والوزيرة القوية والبرلمانية المحترفة، والمحافظة الجديرة بالاحترام.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال المؤتمر السنوى الدولى لكلية الآداب بجامعة عين شمس، بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل " والذى يستمر حتى 25 مارس الجارى، أننا لا يمكن أن ننسى طوابير نساء مصر فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث عن مصر بعد الجيش والشرطة.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية هى الأم التى تغرس فى أبنائها قيم المحبة والسلام، وأن المرأة المصرية أثرت على العالم منذ فجر التاريخ ووصلت لمراكز صنع القرار، معبره عن أملها أن تصل نسبة تمثيل المرأة لـ 30% فى البرلمان، مؤكدة أن القيادة السياسية تدعم وتؤمن بدور المرأة .