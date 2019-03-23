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رؤساء تحرير الصحف الصينية فى زيارة للصوت والضوء بالهرم

السبت، 23 مارس 2019 02:08 م
رؤساء تحرير الصحف الصينية فى زيارة للصوت والضوء بالهرم الصوت والضوء بمنطقة الهرم
كتب عبد الحليم سالم
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فى ضوء تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والصين استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، رؤساء كبرى الصحف الصينية  لحضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم.

 

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمصر، والتى تعد من أهم الزيارات خاصة فى ضوء مشاركة مصر فى المنتدى الثانى فى الحزام والطريق الذى سيعقد فى شهر إبريل القادم.

 

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن الوفد مكون من 6 من رؤساء تحرير كبرى الصحف الصينية وكان فى استقبال الوفد فاروق جعفر مدير عام منطقة الهرم نيابة عن سامح سعد رئيس الصوت والضوء.

 

وأوضح سامح سعد، أن زيارة هذا الوفد هى فى حد ذاتها أكبر زيارة ترويجية للسياحة المصرية فى الصين، فعلى إثر زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين أصبحت العلاقات المصرية الصينية وطيدة وقوية، وكان لها مردودا كبيرا على السياحة الصينية فى مصر، وقد رصد التلفزيون الصينى ارتفاع نسبة السياحة الصينية الوافدة إلى القاهرة والتى حققت نمو بلغ 30%  خلال عام 2018.

 

أضاف سعد، أن السياحة الصينية أيضا أخذت شكل مختلفا خلال هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة فى تاريخ الصوت والضوء، حيث حققنا جذب لأكثر من ألف سائح صينى خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد إضافة اللغة الصينية فى منطقة الأهرامات والكرنك فى شهر فبراير الماضى بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى ود حسين إبراهيم المستشار الثقافى فى السفارة المصرية ببكين.

 

كما أعلن سعد عن اضافة عروض الصوت والضوء باللغة الصينية فى 3 مناطق جديدة للصوت والضوء وهى إدفو – فيلة - أبو سمبل خلال الفترة القادمة.

 

 يذكر أيضا أن الشركة قد استقبلت فى شهر سبتمبر الماضى وفد صينى رفيع المستوى مكون  من 36 فردا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال فى مدينة شنغهاي.

 

وأشاد الوفد الإعلامى بعظمة العرض وروعة الحضارة المصرية القديمة، ومع نهاية العرض حرص الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية على خلفية إضاءة أبو الهول والأهرامات.


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وفد صينى

سامح سعد

الاهرامات




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