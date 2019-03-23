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حبس مزارع لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

السبت، 23 مارس 2019 01:14 م
حبس مزارع لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس فلاح لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع السلاح والإتجار به،45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من ورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" 59 عاما سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 5 قطع سلاح نارى "فرد محلى" و5 طلقات من ذات العيار –العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع-مجموعة من اجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع،و بمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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