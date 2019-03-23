حبس متهمين بالشروع فى سرقة شقة سكنية بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بالشروع فى سرقة شقة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "فهمى. ن" و"وائل ".س" مسجلين فى 3 قضايا سرقة، وبسؤالهما اعترفا بكسر باب الشقة للسرقة، إلا أن الجيران تمكنوا من ضبطهما قبل سرقتها، كما اعترف المتهمان بأنهما وراء ارتكاب سرقة عدد من الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة.

وترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالى يفيد بتمكنهم من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما إحدى الشقق بالعقار بعد كسرهم لباب الشقة مستغلين سفر أصحابها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.