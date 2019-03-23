حبس المتهمين بسرقة سيارة محمد كلوب عضو مجلس نواب دائرة فاقوس

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، برئاسة عمرو الباز رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس المتهمين بسرقة سيارة والمتعلقات الشخصية للنائب " محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء قيادة " محمد على كلوب"61 سنة عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، سيارته ألنترا بدائرة المركز، قام مجهولون بإعتراض طريقه وسرقة سيارته وهواتفه المحمولة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8918 جنح مركز فاقوس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ، قاده اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الذى ضم كل من العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الشعراوي، وكيل مباحث المديرية، والعقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشرقية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من " إبراهيم ب م خ" 35 سنة مقيم أولاد صقر، و" رضا م ح" مقيم أولاد صقر 29 سنة، و" حسن ش ح" 26 سنة و" هانى م ع" 37 سنة، وتمكن الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، والمقدم أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث فرع الشرق، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع الشرق، من ضبط المتهمين وتم ضبط السيارة والهواتف المحمولة.