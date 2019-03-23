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حالة الطقس اليوم السبت 23/3/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 23 مارس 2019 12:00 م
حالة الطقس اليوم السبت 23/3/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلًا.
 
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، تكون رعدية أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء .
 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام، الى أعلى بقليل.
ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً إلى معتدل، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، يتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال هطول زخات أمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة:
- الرياح : شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر : 21 درجة مئوية
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً نسبياً في مُختلف المناطق، مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
ولا يستبعد هطول زخات أمطار خاصة في جنوب وشرق المملكة.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. 
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، وبكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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