توقيع الكشف الطبى على مليون و610 ألف مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة وسيارات العيادات المتنقلة تواصل استقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لها لإجراء المسح الطبى اللازم ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات الطبية لها بلغ مليون و610 ألف و29 مواطناً بنسبة 130 % من المستهدف اليومى التراكمى للمحافظة منذ بدء الحملة ، لافتاً الى ان المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم ، مؤكداً ان المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.