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السبت، 23 مارس 2019 04:54 م
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تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 104 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2019 04:17 م
تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 104 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1291 حكمًا متنوعًا منها 903 أحكام جزئية و44 حكم مستأنف و293 حكم غرامات و49 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8850 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمين هاربين محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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