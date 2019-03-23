تقارير: الاحتلال يكثف استعداداته لمواجهة التوتر المحتمل بمرتفعات الجولان السورية

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أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلى، بأنه كثف من استعداداته للتصدى "لأعمال العنف المحتمل" فى شمال إسرائيل وسوريا، على حد تعبيره، وذلك على خلفية الدعوات الأمريكية حول سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورى المحتل.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن الجيش الإسرائيلى قوله - فى بيان اليوم السبت - "مستعدون لمواجهة التوتر المحتمل فى شمال مرتفعات الجولان".. دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى استعداد الجيش والشرطة الإسرائيلية لمواجهة المظاهرات العنيفة على جانبى الحدود، لافتة إلى أنه تم توزيع القناصة واتخاذ التدابير من جانب الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تزويد القوات المتمركزة فى المنطقة بالغازات المُسيلة للدموع والرصاصات المطاطية للتصدى إلى "أعمال العنف المحتمل".

ويقوم مسؤولو البيت الأبيض حاليا بصياغة إعلان رسمى أمريكى يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، والذى من المقرر أن يوقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال استضافته لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد غرد أمس الأول الخميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) قائلا "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التى تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لإسرائيل"..