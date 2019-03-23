تعليم الأقصر تنظم دروسا لطلبة الثانوية العامة.. تعرف على جدول المواعيد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن قيام المديرية بتنظيم دروس لطلاب الصف الثالث الثانوى فى جميع المواد الدراسية بقاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر، حيث بدأت أمس الجمعة، فى اللغة العربية والرياضيات.

وأضاف مدير تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المحاضرات ستكون يوم الجمعة من كل أسبوع وأنه تم اختيار نخبة من أفضل المعلمين لتلك المحاضرات، مشيرا إلى أن فترة المحاضرة ستكون من ساعة ونصف الى ساعتين، وترتيب المحاضرات سيكون طبقا للجدول المعلن بصورة مجانية، وذلك فى ضوء تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وحرص تعليم الأقصر على مستقبل ابنائنا الطلاب.

وأوضح عبد اللطيف عمران، أن يوم الجمعة 29 مارس سيتم تقديم محاضرات في التاريخ والكيمياء، ويوم الجمعة 5 أبريل تقدم محاضرات فى اللغة الإنجليزية والأحياء، ويوم الجمعة 12 أبريل تقدم محاضرات فى الجيولوجيا وعلم النفس، ويوم الجمعة 19 أبريل تقدم محاضرات في اللغة الفرنسية والفلسفة، ويم الجمعة 26 أبريلل تقدم محاضرات فى الجغرافيا والفيزياء، ويوم الجمعة 3 مايو تقدم محاضرة فى اللغة العربية.



