تعرف على الفرق بين الجناية والجنحة فى قانون العقوبات

كتب عبد الله محمود

تكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة ليس عشوائيا وإنما حدده المشرع المصرى فى قوانين محددة، واستقر المشرع على أن الجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى "الجناية والجنحة والمخالفة".

الجناية: وفقا لقانون العقوبات هى الجريمة التى يعاقب عليها القانون إما بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وتعد الجناية أشد وأقسى أنواع الجرائم، حيث تصل عقوبتها إلى الإعدام ولا تقل عقوبتها عن السجن 3 سنوات، ويكون الطعن على الحكام أمام محكمة النقض.

الجنحة: تكيف القضية إلى جنحة إذا كانت الجريمة بسيطة مثل السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وتكون العقوبة الحبس من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات وقد تكون العقوبة غرامة مالية ويكون الطعن على أحكام الجنح بالمعارضة فى الاحكام الغيابية، وبالاستئناف فى الأحكام الحضورية.