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السبت، 23 مارس 2019 08:22 م
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ترامب: 100% من الأراضى الخاضعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا "تحررت"

السبت، 23 مارس 2019 08:05 م
ترامب: 100% من الأراضى الخاضعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا "تحررت" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
رويترز
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ترامب

تنظيم داعش

العراق

سوريا

الارهاب




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