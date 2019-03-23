الرئيسية أخبار عربية ترامب: 100% من الأراضى الخاضعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا "تحررت" السبت، 23 مارس 2019 08:05 م دونالد ترامب الرئيس الأمريكى رويترز إضافة تعليق قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ، أن 100% من الأراضى الخاضعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا "تحررت" . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تقرير : ترامب يمكنه الفوز بسهولة فى 2020 إذا استمر الأداء الاقتصادى الايجابى مولر يصدم خصوم ترامب.. المحقق الخاص يسلم نتائج تحقيق التدخل الروسى دون توجيه اتهامات لأحد.. الديمقراطيون يعدون خططهم لمواصلة الصراع ويهددون بمعركة قضائية.. الإعلام يلقى اللوم على دهاء رسائل الرئيس وزير خارجية أمريكا يواصل التحدى: ما قاله ترامب بشأن الجولان اعتراف بالواقع ترامب تنظيم داعش العراق سوريا الارهاب الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة "الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما شاهد.. استقبال حافل لـ محمد صلاح فى دبى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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