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ترامب يبدى رغبته فى إعلان تقرير مولر حول التدخل الروسى فى انتخابات 2016

السبت، 23 مارس 2019 03:47 ص
ترامب يبدى رغبته فى إعلان تقرير مولر حول التدخل الروسى فى انتخابات 2016 دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن رغبته فى إعلان التقرير "السري" للمحقق الخاص روبرت مولر، والذى سلمه لوزارة العدل بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016.

وأضاف ترامب - فى تصريحات للصحفيين فى البيت الأبيض اليوم -" فليصبح التقرير معلنا، ولندع الناس يطلعوا عليه، والمسألة ترجع إلى النائب العام ، وأنا أريد الاطلاع عليه".

وكان مجلس النواب الأمريكى قد وافق الأسبوع الماضى على قرار غير ملزم بضرورة إعلان تقرير مولر، وأصبحت مسئولية القرار ملقاة على عاتق النائب العام رغم أن عليه تقديم بعض المعلومات على الأقل بشأن تحقيقات مولر إلى الكونجرس.

اللافت أن ترامب غرد بالتأييد مرة وبالازدراء أخرى بشأن قرار مجلس النواب والذى دفع به قادة الحزب الديمقراطى فى المجلس.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد سلم تقريرا نهائيا، عليه صفة السرية ، هو نتاج عامين تقريبا من التحقيقات ، إلى وزارة العدل ليقوم النائب العام ويليام بار بمراجعته ، وأعرب رودى جوليانى وجى سيكولو محاميا ترامب عن ارتياحهما بتسليم التقرير.

وكان مولر وفريقه يحققون فى مدى تدخل الكرملين فى انتخابات عام 2016 الرئاسية فى الولايات المتحدة وتحديد ما إذا كان هناك أى أشخاص أو هيئات أمريكية ساعدت فى هذا الاتجاه.

 


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