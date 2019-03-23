تحرير 65 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

والتى أسفرت عن تحرير65 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستوعاد غاز ومنها ضبط طن مكرونة ،2طن أرز ،8 طن أعلاف،500 كيلو أسماك مجهولة المصدر بمركز الشهداء بمحافظةالمنوفية .