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بعد 47 ساعة.. معجزة إلهية تنقذ طفلا سقط فى بئر عمقه 18 مترا بالهند ..فيديو وصور

السبت، 23 مارس 2019 03:33 م
بعد 47 ساعة.. معجزة إلهية تنقذ طفلا سقط فى بئر عمقه 18 مترا بالهند ..فيديو وصور الطفل بعد إنقاذه
كتب محمد تهامى زكى
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أنقذت العناية الإلهية، طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا، من الموت المحقق بعد سقوطه فى بئر للمياه  بالقرب من منزله، واستطاع رجال الإنقاذ انتشاله من البئر الذى بلغ طول عمقه حوالى 60 قدما أى ما يقرب من 18.3 متر، وظل به لمدة يومين.

 

ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، فإن الطفل "نديم خان" سقط فى البئر عندما كان يشارك أمه فى جمع الفاكهة، ولم تتمكن أسرته من إنقاذه من البئر العميقة والضيقة المحتوى على المياه.

وفور علم المسئولين، أرسلوا فريقا من خبراء فى الجيش والشرطة والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث من أجل إنقاذ الطفل، مستخدمين أجهزة التعقب "GPS" لتحديد موقعه بدقة، ثم حفر رجال الإنقاذ بئرا أخرى على مسافة 6 أمتار موازيا للبئر الأصلى، وعندما اقتربوا من موقع الطفل توقفوا عن استخدام الآلات وحفروا يدويا لضمان سلامته، كما أنهم ألقوا أنابيب الأوكسجين لمساعدة الطفل على التنفس، حتى نجحوا فى إنقاذه.

من جانبه قال أشوك كومار، نائب مدينة هيسار، أن الطفل ظل محاصرا داخل البئر لمدة 47 ساعة، وأن حالته الصحية الآن جيدة لكنه مازال يحتاج لبعض الرعاية الطبية، مشيرا أن البئر التى سقط فيها الطفل تم حفرها دون إذن من السلطات المعنية، مؤكدا أن هناك تحقيقا جاريا بشأن ذلك، متوعدا المسئولين عن حفره بإجراء قانونى رادع.  

الطفل بعد إنقاذه
الطفل بعد إنقاذه
 
 
إنقاذ الطفل
إنقاذ الطفل
 
 
18-month-old-boy-falls-into-60-feet-deep-Haryana-borewell-rescue-ops-underway-india-news
 
 
18-month-old-falls-into-60-ft-borewell-in-Haryana-village-rescue-operations-on-2
 
 

 

 


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