بعد لقاء عبدالرحيم علي ومحافظ الجيزة.. 5 مفاجآت تنتظر أهالى الدقى والعجوزة

التقى الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، اليوم السبت، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتسليم ملف مشروع إنشاء مجمع خدمي على مساحة 11 فدانًا بمنطقة أرض اللواء، حيث وجه محافظ الجيزة، السكرتير العام بتشكيل لجنة لاستلام الأرض يوم الثلاثاء المقبل، وإعادة تخطيط المنطقة بما يسمح بتواجد مستشفى ومدارس ومجمع خدمي، بالإضافة إلى دراسة احتياجات المنطقة.

كما ناقش "علي" مع المحافظ مشكلة الإيجار القديم بأرض اللواء، والتعامل معها كقرية مما تسبب في تعرض أكثر من 5000 أسرة للتشريد.

وأكد محافظ الجيزة، وقوفه مع المواطنين، موضحا أن الأمر يتطلب صدور قرار من وزارة الإسكان، حيث وعده النائب عبد الرحيم علي بإنهاء الأمر مع وزير الإسكان خلال أسبوع، مطمئنًا الأهالي بأنه لن يهدأ له بال حتى صدور القرار.

وعن تطوير منطقة أولاد علام، أوضح محافظ الجيزة أنه كلف المكتب الاستشاري لمعاينة المنطقة ومخاطبة المسئولين عن التطوير لتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءتها.

وعن شكاوى داير الناحية التي عرضها عبدالرحيم علي، أكد المحافظ رفع 2 طن قمامة وإنارة جميع الطرق، مضيفا أنه بصدد دراسة إعادة تخطيط المنطقة ومخاطبة كل الجهات المعنية لتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

وبخصوص تظلم أهالي عشش السودان من عدم تسلمهم وحدات سكنية لوجود تلاعب في الأوراق، أكد محافظ الجيزة، وجود لجنة تدرس هذه الحالات لمعرفة المستحقين الأصليين، وما زالت اللجنة تبحث كافة التظلمات ولن يضيع حق أحد، وسيتم محاسبة أي مسئول قصَّر في واجبه أو تعامل بفساد مع الأمر.







