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انفجار عبوة ناسفة وسط محافظة كركوك العراقية

السبت، 23 مارس 2019 08:47 م
انفجار عبوة ناسفة وسط محافظة كركوك العراقية جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت الشرطة العراقية، انفجار عبوة ناسفة قرب مقر جماعة "عصائب أهل الحق" وسط محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة العميد إفراسياو كامل، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن العبوة انفجرت مساء اليوم قرب مقر لعصائب أهل الحق وسط كركوك، ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الانفجار.

وتشهد محافظة كركوك بين فترة وأخرى هجمات مسلحة تستهدف القوات الأمنية، تسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، وقد أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن ضبط وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة كركوك.

 


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