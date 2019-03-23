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اليوم.. مرافعة دفاع 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

السبت، 23 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.. مرافعة دفاع 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار بشير عبد العال، لمرافعة دفاع 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة فى البساتين. وتعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفى، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.

ووجهت النيابة للمتهمين: وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيى أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.


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