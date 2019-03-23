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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بالتلاعب فى البورصة

السبت، 23 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بالتلاعب فى البورصة
كتب أحمد حسنى
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين بينهم جمال وعلاء مبارك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

وقررت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بالقضية، وأخلت سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، الـ 9 أشخاص إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى ارتكاب جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب لهم وغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


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