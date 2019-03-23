النمنم: تيار الإسلام السياسى بداية من الإخوان أقصى الخطاب الثقافى باعتباره خطاب الكفر

كتب محمود راغب

قال حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، إن تيار الإسلام السياسى بداية من جماعة الإخوان قرر إقصاء الخطاب الثقافى باعتباره خطاب الكفر وإقصاء خطاب الأزهر، واعتبروه خطاب السلطان كما أوحى لهم سيد قطب.

وأكد وزير الثقافة السابق، خلال المؤتمر السنوى الدولى لكلية الآداب بجامعة عين شمس، بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل" والذى يستمر حتى 25 مارس الجارى، أن الخطاب الثقافى هو خطاب جامع للخطاب السياسى والفكرى، مؤكدا بضرورة أن نهجر خطاب الكراهية الذى تدفع آثاره دول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من المؤتمر والتى تأتى تحت عنوان "الخطاب الدينى قوة ناعمة" ويديرها الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وحلمى النمنم وزير الثقافة السابق.