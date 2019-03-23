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خالد صلاح
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النفط يواصل التراجع من أعلى مستوياته فى 2019

السبت، 23 مارس 2019 10:23 ص
النفط يواصل التراجع من أعلى مستوياته فى 2019 النفط
رويترز
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هبطت أسعار النفط حوالي 2% اليوم السبت، مواصلة التراجع من أعلى مستوياتها هذا العام مع تحول التركيز إلى غياب تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات قاتمة من ألمانيا والولايات المتحدة بشأن نشاط المصانع أشعلت مجددا مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.
 
وهوت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بما يصل إلى 2% اليوم السبت بعد أن عانى المصنعون في أمريكا وأوروبا واليابان في مارس مع إظهار مسوح أن التوترات التجارية كان لها تأثير على انتاج المصانع، وهو ما يوجه ضربة إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يبدأ بالتحسن.
 
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا، أو 1.22%، لتبلغ عند التسوية 67.03 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على انخفاض بحوالي 0.2 %.

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