المشدد 10 سنوات لعامل حاول هتك عرض طفلة بالفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات "رئيس"، وحامد عبدالحميد الجمال "نائب" حكمها بمعاقبة "ح.ع.ج" (56 سنة-عامل زراعي)، من مركز أبشواي، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بالمصاريف، لإدانته بخطف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إلى ورشته ومحاولة هتك عرضها بالقوة.

وتعود وقائع الدعوى، التي قيدت برقم 10268 لسنة 2018م جنايات أبشواي، ورقم 1268 لسنة 2018م كلي الفيوم، إلى أنه في 19 يونيو 2018م بمركز أبشواي، تقدم "م.ص" (52 سنة-عامل زراعي)، ببلاغ لمركز شرطة أبشواي، يتهم فيه "حسن.ع.ج" (56 سنة-عامل زراعي)، ومقيم بقرية العجميين، بخطف طفلته "ب.م" البالغة من العمر "8 سنوات"، وهى بالصف الثاني الابتدائي، أثناء لهوها فى الشارع، بأن أمسكها عنوة وشل حركتها مكمما فاها، خلال سيرها بمفردها بالطريق العام، واقتادها إلى ورشة الأقفاص الخاصة به، وأغلق أبوابها بإحكام، وحاول هتك عرضها بالقوة ولكنها استغاثت بالجيران فعندما وصلوا للمكان تركها وهرب.

وأكدت تحريات المباحث، صحة أقوال والد الطفلة المجني عليها، وأقوالها، وأن المتهم خطف الطفلة بالقوة داخل الورشة الخاصة بشقيقه وحاول التعدى عليها وبمحاولة أحد الجيران التدخل، ترك الطفلة تغادر المكان من الباب الخلفي.

وأثبت تحليل البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من البقايا المنوية على بنطال المجني عليها، تطابق البصمة الوراثية للحامض النووي للمتهم، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.