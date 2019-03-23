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المبعوث الروسى لأفغانستان: لقاء "روسى أمريكى صينى" فى موسكو حول كابول

السبت، 23 مارس 2019 04:00 ص
المبعوث الروسى لأفغانستان: لقاء "روسى أمريكى صينى" فى موسكو حول كابول المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفغانستان
كابول أ ش أ
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفغانستان، أن ممثلى روسيا والولايات المتحدة والصين، سيجتمعون مجددا فى موسكو بصيغة ثلاثية فى وقت قريب لبحث التسوية الأفغانية.

وقال كابولوف - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة - "كان الحديث عمليا لكنه لم ينته بالطبع، لقد اتفقنا فى وقت قريب على عقد لقاء جديد ، وعلى الأغلب سيكون ذلك فى موسكو، قد يكون ذلك بعد أسبوع أو آخر بصيغة ثلاثية".

يذكر أن الولايات المتحدة وممثلين عن حركة طالبان عقدوا الشهر الماضى الجولة الرابعة من مباحثات السلام واستمرت 6 أيام ، وصرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نهاية يناير بأنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية فى البلاد.

 

 


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