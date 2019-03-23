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المؤبد لـ5 متهمين بسرقة سيارة وسلاح ضابط بالشرقية

السبت، 23 مارس 2019 02:47 م
المؤبد لـ5 متهمين بسرقة سيارة وسلاح ضابط بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 5 أشخاص بالسجن المؤبد، لسرقتهم سيارة ضابط بالشرقية وسلاحه الميرى فى غضون عام 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 10340 جنايات مركز كفر صقر، لسنة 2014، ليوم 16 يونيو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز كفر صقر، يفيد بلاغا من " محمد ر أ" نقيب،  أثناء سيره بسيارته وبرفقته صديقه بدائرة كفر صقر، اعترض طريقه مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وأجبروه علي النزول وقاموا بسرقة السيارة وسلاحه الميري، وتوصلت تحريات النقيب محمود عطية، معاون مباحث كفر صقر، إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "أحمد ر ع" 27 سنة نجار مسلح مقيم أولاد صقر، و" أحمد م ال " 18 سنة سائق مقيم تل راك، و" علي م م" 20 سنة صياد مقيم أولاد صقر، و" حسين م م" و" سليمان ع م" وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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