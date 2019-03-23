القبض على قاتل صاحب مزرعة دواجن فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير، فى كشف العثور على جثة صاحب مزرعة دواجن مقتولاً داخل مزرعته بدائرة مركز أبوصوير.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز ابوصوير يفيد بورود بلاغ من "طارق.أ.أ"19 عام طالب مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية باكتشافه، مقتل والده "أشرف.أ.أ.م" صاحب مزرعة داخل منزل ملحق بالمزرعة ملك والده بدائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، حيث تبين أن الجثة مسجاة على ظهره مرتديا كامل ملابسه وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بالجبهة وفروة الرأس ووبسؤال المبلغ أفاد باكتشافه سرقة 3 هواتف محمولة وأوراق ثبوتية خاصة بوالده المجنى عليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث، وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية، ضم الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه النقباء أحمد جمال، وأشرف الصوالحي، وسيد عبد العال، وأحمد رضا، وأحمد عبد الغني، معاونو مباحث أبو صوير.

أوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة، وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العمال السابقين بالمزرعة المتهم "رياض .ع.ر"23 عاما عاطل ومقيم محافظة الفيوم، وأضافت تحريات فريق البحث أنه بالتزامن مع ارتكاب الواقعة شوهد المتهم بالقرب من مزرعة القتيل.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه، لتحرير محضر سرقة مزرعة ضده أثناء فترة عمله لدى المجنى عليه، مضيفًا أنه وقع على إيصالات أمانة للمجنى عليه لحين رد قيمة المسروقات وعقب قضائه فترة العقوبة فى قضية السرقة التى حررها له المجنى عليه قرر الانتقام من المجنى عليه واسترداد الإيصالات وسرقة أى مبالغ مالية خاصة بالمجنى عليه.

وأضاف المتهم، فى اعترفاته أمام جهات التحقيق بأنه دخل مزرعة المجنى عليه وتسلق لداخل سكن المجنى عليه، وحال شروعه فى السرقة فوجئ باستيقاظ المجنى عليه من النوم وحال محاولة الإمساك به قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بعصا "شومة"بالضرب على رأسه أودت بحياته، وقام المتهم عقب ذلك بسرقة 3 هواتف محمولة والأوراق الثبوتية الخاصة بالمجنى عليه.

وبإرشاد المتهم تم ضبط الهواتف المحمولة والأداة المستخدمة فى الجريمة والأوراق الثبوتية الخاصة بالمجنى عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.