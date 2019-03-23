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القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2019 12:52 م
القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية متهم - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية  بالاشتراك مع ضباط  إدارة البحث الجنائى من القبض على عاطلين بحوزتهما كميات من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بالقبض على كل من، المتهم "هانى.ال .ال"  36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 79 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سيد .ع .ال" 40 عاما عاطل  مسجل خطر مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 98 قرصا مخدرا وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


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