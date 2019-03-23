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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة فى مستشفى حكومى بالجيزة

السبت، 23 مارس 2019 01:32 م
العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة فى مستشفى حكومى بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل مستشفى حكومى، وكشفت المعاينة أن الطفلة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل حقيبة ملقاة بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل مستشفى حكومى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لطفلة حديثة الولادة، لا توجد بها أى إصابات ظاهرة، تم العثور عليا داخل حقيبة بالمستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى فى محاولة لكشف غموض الحادث، وجارى تكيف التحريات لضبط مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.


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