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الشباب والرياضة تنظم مسيرة شبابية ضمن مهرجان التنشئة الوطنية الثانىي بالأقصر

السبت، 23 مارس 2019 07:04 م
الشباب والرياضة تنظم مسيرة شبابية ضمن مهرجان التنشئة الوطنية الثانىي بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، تنظيم مسيرة شبابية برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بحضور طلائع الجمهورية  ومراكز الشباب بمحافظة الأقصر.

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وانطلقت المسيرة من أمام قاعة المؤتمرات حتى معبد الكرنك فى الأقصر، حيث جاءت المسيرة ضمن فاعليات برنامج مهرجان التنشئة الوطنية الثانى تحت عنوان "تراثنا تاريخنا.. مصر سلام وأمان"، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 23 وحتي 28 مارس الجارى بمدينة الأقصر، وشارك فى المسيرة عدد من الأجانب المتواجدين بمدينة الأقصر، ويهدف المهرجان إلى بث روح الولاء والإنتماء بين النشئ وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للإعتزاز والفخر بالهوية المصرية، وإرسال رسالة من طلائع مصر  للعالم أن مصر بلد السلام والأمان باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

مسيرة شبابية بالأقصر ضمن مهرجان التنشئة الوطنية الثاني برعاية وزارة الشباب والرياضة (2)

وتضمنت فعاليات المسيرة اليوم حمل علم مصر ورسائل مكتوبة باللغات المختلفة والوقوف بسلاسل بشرية حاملة أعلام مصر والرسائل المكتوبة باللغات المختلفة "العربية /الإنجليزية /الفرنسية /الألمانية"، لدعم السياحة وأن مصر بلد السلام والأمان.

 
مسيرة شبابية بالأقصر ضمن مهرجان التنشئة الوطنية الثاني برعاية وزارة الشباب والرياضة (3)
 

 

 


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