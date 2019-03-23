السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك من شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "عبد الرحيم.ز.ع" عاطل و"حازم.م.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه "أحمد.ع.أ" بدائرة مركز جرجا وتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بالإكراه .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أن المتهمين، اتفقا معه على توصيلهما إلى إحدى الأماكن بدائرة المركز، وفى الطريق العام فوجىء بهما يخرجان أسلحة بيضاء من بين طيبات ملابسهما وتهديده، وقاما بالاستيلاء على التوك توك الخاص به.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال االمجنى عليه، وكشفت التحريات، أن المتهمين يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بدائرة المركز، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.