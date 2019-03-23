الدكتورة رانيا المشاط: 16.5% نموا بمجال السياحة..ومصر الأسرع تطورا بشمال أفريقيا

كتب ـ محمد تهامى زكى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن السياحة المصرية شهدت طفرة كبيرة مسجلة 16.5% نموًا متجاوزه المتوسط العالمى، مؤكدة أن مصر أصبحت من البلاد الأسرع نمواً بمنطقة شمال إفريقيا.

وقالت وزيرة السياحة "شهدت السياحة المصرية طفرة كبيرة مسجلة 16.5% نمواً متجاوزه المتوسط العالمى الذى بلغ 3.9% وفقاً للتقرير الصادر عن المجلس الدولى للسياحة والسفر"، وأوضحت "بذلك تصبح من البلاد الأسرع نمواً بمنطقة شمال إفريقيا"، مضيفة: "نهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة".



الدكتورة رانيا المشاط

ويذكر أن مجلس السياحة والسفر العالمى WTTC ، كان قد أكد أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى عام 2018 حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا، وأوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو الأفضل منذ عام 2010 مضيفا أن الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ.

وأشار البحث إلى أن قطاع السياحة فى مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر، كما أوضح البحث أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام الماضى، و من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019.