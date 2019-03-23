video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 122 طربة حشيش و16 كيلو بانجو و5 آلاف قرص مخدر

السبت، 23 مارس 2019 11:49 ص
الداخلية تضبط 122 طربة حشيش و16 كيلو بانجو و5 آلاف قرص مخدر مخدرات - أرشيفية
إضافة تعليق

واصل رجال الشرطة حملاتهم على (الإسكندرية، مطروح، الدقهلية)، وأسفرت عن ضبط (122 طربة لمخدر الحشيش ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 16 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 5000 قرص مخدر).

وتم ضبط (شخصين – سبق اتهام أحدهما فى قضيتين "سرقة بالإكراه، سلاح") لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.. وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام) وضبط (شخصين) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام)، وضبط ( محكوم عليه فى قضية "تبديد") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.. وذلك فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، وبحوزته (50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام)  .

وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط ( محكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته ( 5000 قرص مخدر) وضبط ( عاطل ، وطالب– سبق اتهام أحدهما فى قضية "مخدرات") لقيامهما بالاشتراك مع آخر هارب -جارى ضبطه- بالإتجار فى المواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية مستقلان دراجة نارية.. وبحوزتهما (7 لفافات من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار".. شقيقان يختلفان مادياً فيخطف أحدهما حفيد الآخر بالمنيا.. المتهم: خطفت الطفل وهربت به لشقة فى المرج.. والشرطة أعادته لأسرته بعد 48 ساعة

تعرف على أماكن سداد رسوم حج القرعة العام الجارى

اعترافات عصابة القليوبية: بنسرق السيارات بتوصيل الأسلاك ونقطعها ونبيعها

حملات امنية

تهريب المخدرات

اخبار الحوادث

حشيش

مخدرات

هيروين

بانجو




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة