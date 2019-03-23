الداخلية تضبط 122 طربة حشيش و16 كيلو بانجو و5 آلاف قرص مخدر

واصل رجال الشرطة حملاتهم على (الإسكندرية، مطروح، الدقهلية)، وأسفرت عن ضبط (122 طربة لمخدر الحشيش ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 16 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 5000 قرص مخدر).

وتم ضبط (شخصين – سبق اتهام أحدهما فى قضيتين "سرقة بالإكراه، سلاح") لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.. وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام) وضبط (شخصين) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام)، وضبط ( محكوم عليه فى قضية "تبديد") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.. وذلك فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، وبحوزته (50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام) .

وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط ( محكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته ( 5000 قرص مخدر) وضبط ( عاطل ، وطالب– سبق اتهام أحدهما فى قضية "مخدرات") لقيامهما بالاشتراك مع آخر هارب -جارى ضبطه- بالإتجار فى المواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية مستقلان دراجة نارية.. وبحوزتهما (7 لفافات من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام).