الداخلية العراقية: ضبط وكرين لتنظيم داعش فى محافظة كركوك

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن ضبط وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الناطق باسم الداخلية فى بيان قوله إن : "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية ومن خلال التحقيق مع المتهمين الملقى القبض عليهم ومقاطعة اعترافاتهم مع المصادر، تمكنت من ضبط وكرين تابعة لعصابات داعش الإرهابية فى المنطقة المحصورة بين الجديدة والبو مروح بمحافظة كركوك".

وأوضح البيان أن عثر: "بداخل الوكرين ٧ عبوات نمساوى و٧٠ لوحة أرقام عجلات مختلفة و١٥ عبوات ضد الدروع و١٠ صواعق عبوات ضد الدروع".