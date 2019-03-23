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الحبس 6 شهور لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

السبت، 23 مارس 2019 11:05 ص
الحبس 6 شهور لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة،وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى ،المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان،سعيد أبو صالح، "حبس عمرو .ا" 6 شهور، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا .

كان اللواء سمير أبو زامل دير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث قسم منوف من ضبط عمرو.ا عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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