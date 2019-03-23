video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 07:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تحتفل اليوم بعيد الأم بمؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة

السبت، 23 مارس 2019 07:00 ص
"التضامن" تحتفل اليوم بعيد الأم بمؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تشهد غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اليوم السبت فعاليات الاحتفالية الكبرى التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى -المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع- لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الأم. 
 
يتضمن برنامج  الحفل التى سيقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة تقديم الاستعراضات الغنائية والفنية من أداء 60  فتاة من أبناء مؤسسات الرعاية للابناء المعاقين ذهنيا من فتيات مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وفتيات مؤسسة التثقيف الفكرى بمصر القديمة واطفال الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الاعاقة الشامل بعين شمس كما ستشارك الفنانة مونيا الابناء بتقديم أغنية ست الحبايب.
 
وتجدر الإشارة إلى إن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع ويتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الأبناء المعاقين ذهنيا تقوم على خدمة 762 ابنا بالاضافة الى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 ألف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مظاهرة حب وتضامن مع المسلمين فى نيوزيلندا بعد أسبوع من مجزرة كرايست تشيرش.. رئيسة الوزراء تشارك بالحضور مع آلاف فى صلاة الجمعة وتؤكد: "نحن واحد".. الإمام الناجى: نيوزيلندا أثبتت أنها لا يمكن كسرها

وزارة التضامن تعالج 12 ألف مدمن خلال 75 يوماً.. وتؤكد: 3400 موظف يطلبون التعافى.. صندوق مكافحة الإدمان: نعتبر طالبى العلاج طواعية مرضى ونتعامل معهم بسرية وأمان

وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية أبناء مؤسسات الرعاية بعيد الأم غدًا

التضامن

عيد الام

مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات

مصر القديمة




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة