"التضامن" تحتفل اليوم بعيد الأم بمؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة

كتب مدحت وهبة

تشهد غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اليوم السبت فعاليات الاحتفالية الكبرى التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى -المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع- لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الأم.

يتضمن برنامج الحفل التى سيقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة تقديم الاستعراضات الغنائية والفنية من أداء 60 فتاة من أبناء مؤسسات الرعاية للابناء المعاقين ذهنيا من فتيات مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وفتيات مؤسسة التثقيف الفكرى بمصر القديمة واطفال الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الاعاقة الشامل بعين شمس كما ستشارك الفنانة مونيا الابناء بتقديم أغنية ست الحبايب.

وتجدر الإشارة إلى إن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع ويتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الأبناء المعاقين ذهنيا تقوم على خدمة 762 ابنا بالاضافة الى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 ألف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى.