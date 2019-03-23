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التضامن: انتهاء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية وإعلان الأسماء خلال اسبوع

السبت، 23 مارس 2019 02:27 م
التضامن: انتهاء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية وإعلان الأسماء خلال اسبوع حجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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اختتمت اليوم السبت، بوزارة التضامن الاجتماعى اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م بانتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاختبارات والمتمثلة فى الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية للمتقدمين والذين خضعوا سابقا للاختبارات التحريرية تمهيدا لإعلان النتائج.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الاختبارات وأسماء المشرفين المقبولين خلال اسبوع على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg و حيث سيتم اختيار 270 مشرف بواقع مشرف لكل 45 حاجًا، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للإشراف على الحج لهذا العام ممن انطبقت عليهم الشروط بلغ 1100 مشرف من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات اجتاز 587 متقدم منهم الاختبارات التحريرية وتم تصعيدهم لاجتياز الاختبارات الشفوية.

وأضاف عبد الموجود، فى بيان اليوم، أن الاختبارات اتسمت بتوافر عدالة الفرص و الشفافية لاختيار أفضل الأعضاء لخدمة حجيج بيت الله الحرام وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات والكفاءات لموسم حج متميز وانه عقب اعلان نتائج الاختبارات سيتم توقيع الكشف الطبى على من اجتازوا الاختبارات مع الزام كل مشرف بسداد 10% من السعر المعلن لاشتراك رحلة الحج وفقاً للمستوى المنضم اليه أو الرسوم المقررة من قبل السلطات السعودية لاستخراج تأشيرة الحج ،بالإضافة الى حضور الدورات التدريبية المؤهلة لأداء المهمة

واشار المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى أن البعثة الإشرافية ستضم المشرفين من أعضاء الجمعيات الأهلية، و العاملين بمديريات التضامن الاجتماعى والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها وسيتم اختيار مشرف اساسى واحتياطى لكل محافظة على ان يتم عقد البرنامج التدريبى للمشرفين خلال ابريل القادم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن فتح باب القبول لطلبات أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية الراغبين فى الاشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 23/12/2018 حتى 10/1/2019 وتم مد فترة التقديم إلى 17 يناير 2019.

 


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