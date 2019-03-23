الانتهاء من فرش 500 وحدة سكنية بمشروع "روضة السيدة"

أكد المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن مشروع روضة السيدة قارب على الافتتاح، خاصة أن أعمال فرش وتجهيز الوحدات جار على قدم وساق.

وأضاف مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم فرش ما يقرب من 500 وحدة سكنية بمشروع روضة السيدة، وسيتم الافتتاح عقب الانتهاء من فرش الوحدات البالغ عددها 816 وحدة سكنية.

ومشروع روضة السيدة، يقام بمنطقة "تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب، فى القاهرة، على مساحة 7 أفدنة ونصف، لإنقاذ سكان العشش التى كانت مقامة على هذا المكان، بعد إزالة التل، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات.

ومن المقرر أن يتسلم المواطن وحدته كاملة التشطيب مفروشة بالكامل، "على المفتاح"، بإيجار بسيط، على أن يتم تسكين سكان نفس المنطقة بالكامل، والذين تم حصرهم قبل إجراءات النقل المؤقتة.

ويشمل المشروع، بناء 16 بلوكا سكنيا بأربع مداخل بإجمالى 816 وحدة سكنية، ذو طابع معمارى إسلامى بحيث يتوافق مع حى السيدة زينب، و 344 محلا تجاريا بالدور الأرضى، سيتم طرحها للجميع.