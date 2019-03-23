الاستئناف: الانتهاء من 54 ألف و400 قضية بنقض الجنح

كتبت هدى أبو بكر

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة , عضو مجلس القضاء الأعلى , الانتهاء من الفصل فى 54 الف و400 قضية بنقض الجنح من بداية العام القضائى حتى منتصف مارس .

وأوضحت المحكمة أن المكتب الفني برئاسة المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني قام بتنفيذ توجيهات رئيس المحكمة بتشكيل فريق عمل وحصر طعون نقض الجنح , الموجودة بالإدارة وعددها 105 الف و 769 طعن والمتضمنة 7500 طعن خلال سنوات "82 و83 و84 و85 و86 ق" تم الانتهاء منها جميعا وعدد 19 الف و800 طعن سنة 7 ق لعام 2016 تم الانتهاء منها جميعا بجانب عدد 37 الف و500 طعن لسنة 8 ق لعام 2017 تم الانتهاء من عدد 20 الف و500 طعن منها وعدد 40 الف و990 طعن لسنة 9 ق لعام 2018 تم الانتهاء من 6 الاف و600 طعن منها و6 الآف طعن لسنة 10 ق لعام 2019 .

وقام المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة والمشرف على إدارة طعون نقض الجنح بعمل حصر وجرد لجميع الطعون المحكوم فيها والتي لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذها وإرسالها إلى نياباتها المختصة والتي كانت موجودة لدى أمناء سر دوائر طعون نقض الجنح وقد تم الانتهاء من عدد 20 ألف طعن محكوم فيهم وتم رفع بياناتهم جميعا على الحاسب الآلي واتخاذ إجراءات التنفيذ بشأنهم ولم يتبق سوى عدد 6 دوائر فقط جاري الانتهاء منهم.

بينما تم تفعيل قرار عدم استخراج أى مستند أو صورة رسمية من حكم بملف طعون نقض الجنح إلا من خلال قسم الحاسب الآلي الذي تم إنشائه خصيصا وبعد عمل مسح ضوئي للمستند أو الحكم المطلوب وباقي مرفقات ملف الطعن بالنقض دون التعامل مع أى من أمناء السر للدوائر الخاصة بطعون نقض الجنح .

وأوضحت المحكمة أنه تيسيرا على المتقاضين فقد تم إنشاء قلم صور وقسم تحصيل بإدارة الحاسب الآلي بطعون نقض الجنح لإنهاء كافة إجراءاتهم من خلال نظام الشباك الواحد، بجانب تكليف إدارة القيودات بالمحكمة بإرسال القضايا المحكوم فيها لنياباتها بعلم الوصول خشية ضياع تلك القضايا .