video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 01:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الإعلاميين": BBC تمارس إعلامًا غير مهنى وتخترق مواثيق الشرف

السبت، 23 مارس 2019 12:06 ص
"الإعلاميين": BBC تمارس إعلامًا غير مهنى وتخترق مواثيق الشرف طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قال طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن قناة bbc تمارس إعلامًا غير مهنيًا وأن تغطيتها تخترق حدود ضوابط المهنة، مضيفًا أن النقابة وردت إليها شكاوى عديدة من مواطنين مصريين مقيمين فى مصر والخارج يشتكون، سوء الأداء الإعلامى نشر الشائعات وبث معلومات غير حقيقية لهيئة الإذاعة البريطانية.

 

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات له، أن هذا لا يعتبر من الحرية ولكنه اختراق لخصوصيات الدول وخرق مواثيق الشرف الإعلامية وضوابط المهنة، متابعًا: "مما يستدعى فى الفترة القادمة أن تقوم نقابة الإعلاميين وتحديدًا الـbbc المرئية والمسموعة العاملة فى مصر بالنظر فى مدى الوضعية القانونية للعاملين فيها.

 

وأشار سعدة، إلى أنه لا يوجد فى سجلات نقابة الإعلاميين من العاملين بهيئة الإذاعة البريطانية إلا شخص واحد فقط هو الذى حصل على العضوية ومقننًا، مشددًا على أن النقابة ستطبق القانون فى الفترة القادمة لتقنين أوضاع العاملين فيها، وإن لم تستجب الإدارة فإن هناك إجراءات أخرى تصل إلى الغلق وفقًا لنصوص القانون رقم 93 لعام 2016.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو بـ"الوطنية للصحافة": إصرار bbc على استضافة الإخوان يؤكد فقدانها للتوازن الإعلامى

"الأعلى للإعلام": BBC تخالف المهنية.. وسنحقق فى توجيهها إهانة للشعب المصرى

نقابة الاعلاميين

طارق سعدة

اخبار مصر bbc

اخر الاخبار

الاعلام

نشر الشائعات

هيئة الإذاعة البريطانية




لا تفوتك
زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة