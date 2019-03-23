"الإعلاميين": BBC تمارس إعلامًا غير مهنى وتخترق مواثيق الشرف

كتب محمد السيد

قال طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن قناة bbc تمارس إعلامًا غير مهنيًا وأن تغطيتها تخترق حدود ضوابط المهنة، مضيفًا أن النقابة وردت إليها شكاوى عديدة من مواطنين مصريين مقيمين فى مصر والخارج يشتكون، سوء الأداء الإعلامى نشر الشائعات وبث معلومات غير حقيقية لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات له، أن هذا لا يعتبر من الحرية ولكنه اختراق لخصوصيات الدول وخرق مواثيق الشرف الإعلامية وضوابط المهنة، متابعًا: "مما يستدعى فى الفترة القادمة أن تقوم نقابة الإعلاميين وتحديدًا الـbbc المرئية والمسموعة العاملة فى مصر بالنظر فى مدى الوضعية القانونية للعاملين فيها.

وأشار سعدة، إلى أنه لا يوجد فى سجلات نقابة الإعلاميين من العاملين بهيئة الإذاعة البريطانية إلا شخص واحد فقط هو الذى حصل على العضوية ومقننًا، مشددًا على أن النقابة ستطبق القانون فى الفترة القادمة لتقنين أوضاع العاملين فيها، وإن لم تستجب الإدارة فإن هناك إجراءات أخرى تصل إلى الغلق وفقًا لنصوص القانون رقم 93 لعام 2016.