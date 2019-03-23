الإسكان تعلن طرح أول وحدات سكنية بمدينتى ملوى والفشن الجديدتين خلال أيام

كتب ــ أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال أيام البدء فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية المختلفة، بالمرحلة العاجلة ضمن المرحلة الأولى بمدينتى ملوى والفشن الجديدتين، وذلك بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للمدينتين، والانتهاء من المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بهما.

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تسعى لتنفيذ الخطة المتكاملة لتنمية الصعيد، وذلك من خلال إنشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، لتقديم جميع الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن المصرى بتلك المنطقة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: سيتم قريباً طرح حوالى 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوى الجديدة، بمساحات تتراوح بين 105 و165 م2، وبنماذج معمارية مميزة، وواجهات حديثة، وستكون محاطة بسور وبوابات، بجانب وجود أفراد للأمن، ومناطق خضراء، ومناطق لعب أطفال، بالإضافة إلى تسهيلات مميزة فى السداد.

وأضاف وزير الإسكان: أنه سيتم أيضاً بمدينة الفشن الجديدة، طرح نموذجين مختلفين ضمن مشروعات سكنية متميزة، تضم حوالى 216 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 155 م2، وحوالى 168 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 116 م2، وبنماذج معمارية وواجهات ذات طابع مميز، بالإضافة إلى تسهيلات مميزة فى السداد.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة ملوى الجديدة، تقع شرق طريق القاهرة أسوان الصحرواي الغربي، وتبعد عن مدينة ملوي القائمة حوالى 12 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 18420.52 فدان، ويبلغ حجم سكان المدينة المتوقع حتى سنة الهدف نحو 524 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعى - إسكان متوسط - إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المرحلة الأولى لمدينة ملوى الجديدة بمساحة حوالى 880 فداناً، وتشتمل على مناطق سكنية بمستويات مختلفة (قطع أراضٍ للفيلات الفاخرة، والعمارات المميزة، ووحدات سكنية بمشروعى "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر").

وبالنسبة لمدينة الفشن الجديدة، قال الدكتور وليد عباس: تقع المدينة على طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة حوالى 21 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ويبلغ حجم سكان المدينة المتوقع نحو 570 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعى - إسكان متوسط - إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.

وأضاف أن المرحلة الأولى لمدينة الفشن الجديدة بمساحة حوالى 180 فداناً، وتشتمل المرحلة على مناطق سكنية بمستويات مختلفة (قطع أراضٍ مميزة، نماذج عمارات مميزة)، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية.