الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 24 درجة
السبت، 23 مارس 2019 08:00 ص
أرصاد
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلاً .
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، وتكون رعدية أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
شبين الكوم 14 23
طنطا 14 22
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 20
بلطيم 14 21
مطروح 13 19
السلوم 11 19
سيوة 16 26
بورسعيد 16 20
دمياط 15 20
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 13 23
السويس 14 23
العريش 10 22
رفح 10 21
رأس سدر 17 24
نخل 09 21
نويبع 17 25
طابا 12 22
كاترين 06 20
الطور 18 25
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 19 28
مرسى علم 16 25
الفيوم 12 27
بنى سويف 13 28
المنيا 12 29
أسيوط 13 31
سوهاج 14 32
قنا 13 32
الأقصر 16 34
أسوان 17 35
أبوسمبل 21 37
الوادى الجديد 19 35
شلاتين 20 29
أبو رماد 21 28
رأس حدربة 21 28
حلايب 22 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 36
المدينة 20 33
الرياض 16 29
المنامة 20 26
أبوظبى 24 31
الدوحة 21 26
الكويت 16 26
دمشق 06 21
بيروت 20 20
عمان 07 18
القدس 07 17
غزة 13 21
بغداد 12 25
مسقط 24 27
صنعاء 10 27
الخرطوم 25 42
طرابلس 12 16
تونس 10 17
الجزائر 08 14
الرباط 12 25
نواكشوط 16 23
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة