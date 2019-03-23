الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر غدا الأحد السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء .

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنه على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.